قائد الثورة الإسلامية يقيم مراسم تأبين المرجع الديني آيةالله علوي جرجاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء،ان مكتب آية الله علوي جُرجاني اصدر بياناً االيوم الأربعاء أن مراسم تأبين المرجع الجليل آية الله العظمى علوي جُرجاني ستقام يوم غد الخميس من قبل قائد الثورة الإسلامية (دام ظله) بعد إقامة فريضتي صلاتي المغرب والعشاء في مسجد الإمام الحسن العسكري (ع) في مدينة قم.

واردف البيان: "كما ستقام مراسم التشييع والدفن لهذا العالم الرباني يوم الخميس في الساعة العاشرة صباحا بدءا من مسجد الإمام الحسن العسكري (ع) نحو مرقد السيدة فاطمة المعصومة (س)".

وتوفي المرجع الديني آية الله محمد علي علوي جُرجاني عصر أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 82 عاما في مستشفى "الشهيد بهشتي" بمدينة قم المقدسة.

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