مباحثات ايرانية - سورية لتعزيز التعاون في مجالي النفط والثروات المعدنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض الجانبان المواضيع المدرجة في الاتفاقية المشتركة الموقعة بين الطرفين وتم التأكيد على ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع التي سبق وتم الاتفاق عليها والإسراع بها بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها ولا سيما انها تشمل مجالات التعاون في قطاعات زيوت الأساس والغاز المضغوط لتشغيل الآليات وتأمين توريدات للضواغط والعنفات ومستلزمات الحفارات من خلال المقايضة مع الفوسفات أو مع المقطرات النفطية.

ولفت الوزير طعمة إلى أهمية التعاون المشترك في صيانة العنفات الغازية والضواغط الموجودة في وزارة النفط والثروة المعدنية في البلاد بدلاً من إرسالها إلى إيران لتنفيذ ذلك./انتهى/

المصدر: سانا