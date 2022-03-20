منتخب التايكواندو العراقي يعسكر في إيران استعداداً لبطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الاتحاد العراقي للتايكواندو ابراهيم البهادلي، قال في تصريح له، اليوم الأحد: "إن اتحاد اللعبة أعدَّ معسكراً مطولاً لمنتخباتنا الوطنية في إيران برعاية اللجنة الأولمبية الوطنية"، مبيناً، أن هذا المعسكر يندرج ضمن اتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها مع الجانب الإيراني، وسيشهد المعسكر اقامة لقاءات مع إندية إيرانيه وكذلك مع المنتخب الإيراني.

وأضاف البهادلي، أن اختبارات اللاعبين ستكون يوم الـ26 من الشهر الحالي وتشمل المنتخب الوطني ومنتخب الناشئين والشباب قبل السفر الى كوريا للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في الرابع عشر من نيسان المقبل.

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