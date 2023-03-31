إيران تحصد 8 ميداليات في بطولة جراند سلام بالتايكواندو في الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اختتمت بطولة جراند سلام التايكواندو، التي استضافتها الصين في مدينة ووشي، اليوم الجمعة بإقامة ثاني منافسة رباعية الأوزان، وفاز منتخبنا الوطني 8 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

وفاز مهدي حاج موسايي بالميدالية الفضية في وزن -58 كجم.

وفاز رضا كلهر بوزن -68 كجم بالميدالية الذهبية ودانيال بزركي بالميدالية الفضية.

وفي وزن 80 كيلوغراما، فاز أمير محمد بخشي ومهران بالذهبية والفضية.

وفاز أبو الفضل عباسي ببرونزية وزنها 80+ كجم.

وفاز سعيد نصيري وناهد كياني بميداليات فضية في وزن -49 و -57 كجم.

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