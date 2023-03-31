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٣١‏/٠٣‏/٢٠٢٣، ٧:١٩ م

إيران تحصد 8 ميداليات في بطولة جراند سلام بالتايكواندو في الصين

إيران تحصد 8 ميداليات في بطولة جراند سلام بالتايكواندو في الصين

حصد لاعبي التايكواندو الإيرانيين في بطولة جراند سلام بالتايكواندو التي اقامت في الصين ميداليتين ذهبيتين و 5 فضية و 1 برونزية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اختتمت بطولة جراند سلام التايكواندو، التي استضافتها الصين في مدينة ووشي، اليوم الجمعة بإقامة ثاني منافسة رباعية الأوزان، وفاز منتخبنا الوطني 8 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

وفاز مهدي حاج موسايي بالميدالية الفضية في وزن -58 كجم.

وفاز رضا كلهر بوزن -68 كجم بالميدالية الذهبية ودانيال بزركي بالميدالية الفضية.

وفي وزن 80 كيلوغراما، فاز أمير محمد بخشي ومهران بالذهبية والفضية.

وفاز أبو الفضل عباسي ببرونزية وزنها 80+ كجم.

وفاز سعيد نصيري وناهد كياني بميداليات فضية في وزن -49 و -57 كجم.

/انتهى/

رمز الخبر 1931875

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