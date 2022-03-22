رئيسي يهنئ باليوم الوطني في جمهورية ناميبيا/تسجيل 52 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

قائد الثورة بمناسبة راس السنة الشمسية 1401: صحوة الشعب الايراني تغضب الاعداء/يجب المضي نحو الاقتصاد المعرفي لتحقيق النمو الاقتصادي

أكد قائد الثورة الاسلامية، آية الله السيد علي الخامنئي، بحلو العام الإيراني الجديد، أن الباري تعالى هيأ مستلزمات الامل بين شعبنا ونأمل ان يزداد يوما بعد اخر رغم غضب الاعداء، وعلى ضرورة المضي نحو الاقتصاد القائم على المعرفة من اجل تحقيق النمو الاقتصادي في ايران..

في برقية؛ رئيسي يهنئ باليوم الوطني في جمهورية ناميبيا

هنأ رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، نظيره الناميبي "هاغي جينغوب"، لمناسبة حلول اليوم الوطني في هذا البلد.

ضمن مباريات بطولة آسيا؛ منتخب كرة اليد الايراني لليافعات يفوز على نظيره الهندي ويتأهل لبطولة العالم

تمكن المنتخب الايراين لكرة اليد لليافعات من التغلب على نظيره الهندي يوم امس ضمن مباريات بطولة آسيا المقامة في كازاخستان ليضمن تأهله لمباريات بطولة العالم.

لحضور اجتماع منظمة التعاون الاسلامي؛ المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية يتوجه إلى باكستان

يتوجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زاده، يوم الاثنين، على راس وفد رفيع المستوى الى باكستان، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي.

في رسالة تهنئة؛ رئيسي وقاليباف يهنئان الدول المحتفلة بالنوروز بحلوله

وجه رئيسا الجمهورية والبرلمان الايرانيين ابراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف رسائل تهنئة للدول التي تحتفل ببوم النوروز، العام الهجري الشمسي الجديد 1401 الذي بدأ أمس الأحد، وهي بالتحديد، طاجيكستان واذربيجان وتركيا والعراق وكازاخستان وقرغيزيا واوزبكستان وتركمنستان وباكستان.

الصحة الإيرانية: تسجيل 52 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي ما يقارب الـ 7 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، یوم الاثنين، عن تسجيل 52 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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