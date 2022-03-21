قريباً سنزيح الستار عن طائرات مسيرة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للدبابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد القوة البرية للجيش العميد أمير حيدري قام في اليوم الأول من العام الإيراني الجديد بلقاء ابناء الحدود الغيارى عند حدود مدينة زيركوه الإيرانية، وذلك برفقة قائد المقر الشمال الشرقي للقوة البرية للجيش العميد أذريان.

وقال قائد القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال هذا اللقاء انه سيجري في غضون الشهرين المقبلين ازاحة الستار عن طائرات مسيرة بعيدة المدى مجهزة يمكنها القيام بعمليات خاصة في أي مناخ كما سيجري ازاحة الستار عن أنواع مختلفة من الصواريخ المضادة للدبابات ومجهزة بأنظمة حديثة .

ولفت حيدري، إلى أن معظم القوات البرية تتمركز اليوم على الحدود، مضيفاً: "لقد جرب أعداؤنا جميع أنواع الحيل ضدنا منذ أكثر من 43 عامًا من انتصار الثورة ولم يتوصلوا إلى نتيجة".

وقال انا كجندي في هذه الأرض والمياه، أنصح الأعداء بالكف عن عداوتهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن يعلموا أنهم إذا ما ارتكبوا اي حماقة بأي شكل من الأشكال وحاولو التطاول والاعتداء على البلاد فان وقف هذا العدون لن يكون بيدهم وسنضع نهاية لحياتهم في اقصر وقت ممكن.

/انتهى/