صحوة الشعب الايراني تغضب الاعداء/يجب المضي نحو الاقتصاد المعرفي لتحقيق النمو الاقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد الثورة الاسلامية، آية الله السيد علي الخامنئي، قال اليوم الاثنين في كلمة مباشرة للشعب الايراني بمناسبة العام الايراني الجديد، أن الامل هو الاساس لجميع النشاطات والتقدم وبواعث الامل ليست قليلة ولله الحمد ودعوا الاعداء يشعرون بالغضب جراء صحوة الشعب الايراني.

واشار آية الله خامنئي انه في العقد الماضي واجهنا عددا كبيرا من التحديات الاقتصادية وسوف نفكر بتوفير المزيد من الرفاه الاقتصادي للشعب.

وقال آية الله خامنئي ان اليوم الموضوع الاساسي بالنسبة للمسؤولين التنفيذيين في البلاد هو الاقتصاد

واضاف سماحته ان اختيار الاعمال الانتاجية يجب ان ينبع من النظرة المعرفية والعلمية

وأكد قائد الثورة الاسلامية أنه اذا جعلنا الاعمال المعرفية اساسا للاقتصاد ستعود بالفائدة للبلاد.

وقال آية الله خامنئي انه عندما ترتفع كفاءة المحاصيل الانتاجية فستكون قابلة للتنافس.

وأكد آية الله خامنئي ان القطاع الزراعي بعيد بنسبة معينة عن الخدمات المعرفية، مضيفا أنه اذا ما احدثنا تحولا في المجال الزراعي فسيتم تحقيق الامن الغذائي في البلد.

واضاف آية الله خامنئي: اذا ما اصبح القطاع الزراعي علميا سيتم التغلب على شحة المياه في البلاد.

وقال قائد الثورة الاسلامية انه احدى مشاكل البلاد هي خفض الانتاجية، مشيرا الى انه الوصول الى التقدم العادل في الاقتصاد وحل مشكلة الفقر في البلاد يتأتى عبر زيادة وتقوية الانتاج

واشار سماحته الى انه لدينا نحو 7 الاف شركة معرفية من بينها 5 الاف شركة انتاجية وهي تعمل على توليد فرص العمل.

وأكد ان الشركات المعرفية عملت على توفير اكثر من 300 الف فرصة عمل العام الماضي، و 300 الف فرصة عمل مباشرة ستتبدل الى 600 الف فرصة عمل في العام الجديد في ظل الجهود المتواصلة

وقال آية الله خامنئي: 400 من الشركات المعرفية ترتبط بالقطاع الزراعي في البلاد مضيفا انه علينا في مجال انتاج المحاصيل الزراعية ان نصل الى الاكتفاء الذاتي

وقال سماحة القائد: يجب ان نستثمر المصادر الاساسية للبلاد ونزرع المحاصيل التي توفر الامكانات الاساسية

واكد قائد الثورة الاسلامية: ربما الحظر يؤثر بشكل من الاشكال ولكن لا ينبغي ان يؤثر كثيرا على اقتصاد البلاد.

واضاف آية الله خامنئي: مع وجود الحظر يمكننا ان نجعل الاقتصاد الخارجي مزدهرا من خلال الدخول في اتفاقيات اقليمية كما تفعله الحكومة.

وقال آية الله خامنئي إن الشركات المعرفية يجب ان تكون متصلة ببعضها البعض، مضيفا أن خلق فرص العمل يتم عبر الشركات المعرفية اذا ما قمنا بالمعنى الحقيقي للكلمة وان لا نرتكب اخطاء الماضي.

** يتبع