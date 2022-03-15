المعركة مع الاحتلال مفتوحة والعدو فقد توزانه أمام صمود الشعب المقاوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الفصائل الفلسطينية، شدّدت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن آلة البطش الصهيونية لن تستطيع أن تثني من عزيمة الشعب الفلسطيني بالمضي على طريق وخيار المقاومة في العودة إلى ديارهم.

وأوضحت أن العدو يصارع عقارب الساعة ليحسم مسألة تهويد القدس، لكن مقاومة أبنائها تحول دون ذلك.

وفيما يخص ملف الأسرى، حمل البيان، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى خاصة المرضى والمضربين عن الطعام، موكدًا أن الفصائل تتابع عن كثب ما يدور داخل السجون.

ووجهت الفصائل الفلسطينية، التحية إلى الأسرى البواسل في يوم الجريح الفلسطيني، داعيةً السلطة إلى إعادة رواتبهم المقطوعة بسبب الانتماء السياسي./انتهى/