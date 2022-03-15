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١٥‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٨:٠٠ م

الفصائل الفلسطينية:

المعركة مع الاحتلال مفتوحة والعدو فقد توزانه أمام صمود الشعب المقاوم

المعركة مع الاحتلال مفتوحة والعدو فقد توزانه أمام صمود الشعب المقاوم

أكدت الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن معركة الشعب الفلسطيني ومقاومته مع الاحتلال الإسرائيلي مفتوحة وشاملة في كل الساحات الفلسطينية، موضحًا أن الاحتلال اليوم يعيش حالة فقدان توزان أمام صمود الفلسطينيين ومقاومة الضفة المشتعلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الفصائل الفلسطينية، شدّدت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن آلة البطش الصهيونية لن تستطيع أن تثني من عزيمة الشعب الفلسطيني بالمضي على طريق وخيار المقاومة في العودة إلى ديارهم.

وأوضحت أن العدو يصارع عقارب الساعة ليحسم مسألة تهويد القدس، لكن مقاومة أبنائها تحول دون ذلك.

وفيما يخص ملف الأسرى، حمل البيان، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى خاصة المرضى والمضربين عن الطعام، موكدًا أن الفصائل تتابع عن كثب ما يدور داخل السجون.

ووجهت الفصائل الفلسطينية، التحية إلى الأسرى البواسل في يوم الجريح الفلسطيني، داعيةً السلطة إلى إعادة رواتبهم المقطوعة بسبب الانتماء السياسي./انتهى/

رمز الخبر 1922600
https://ar.mehrnews.com/news/1922600/

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