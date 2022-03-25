أمير عبد اللهيان يلتقي بشخصيات سياسية وثقافية وعلمية لبنانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان مع مفكرين وعلماء دين وشخصيات سياسية وثقافية وقادة أحزاب وعلماء ورؤساء مراكز بحثية ووزراء حاليين وسابقين وأعضاء في البرلمان وكتاب ونشطاء إعلاميين لبنانيين.

في هذا اللقاء شرح أمير عبد اللهيان الجوانب الهامة للسياسة الخارجية لحكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية، ووجهات نظر بلادنا حول التطورات الإقليمية، والوضع في أفغانستان واليمن وأوكرانيا، ومحادثات فيينا وعملية الحوار الايراني السعودي.

وشدد وزير الخارجية الايراني على إن الجمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة في تفاعل شفاف ومفتوح مع لبنان لتقديم احتياجات هذا البلد في مجالات الخدمات الفنية والهندسية والمنتجات الصناعية والطاقة والمعدات الطبية والاحتياجات الأخرى.

ومن جانبه أشادت الشخصيات اللبنانية في هذا اللقاء بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعم بلادنا للشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية من المواقف الإقليمية والدولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأبدت الأطراف اللبنانية وجهات نظرها حول القضايا الإقليمية، والكيان الصهيوني، وعداء الولايات المتحدة للبنان، ومواقف الدول العربية من لبنان، وقدمت مقترحات حول كيفية توسيع وتعميق التعاون بين البلدين.

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