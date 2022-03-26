عبر القدرات الاقتصادية يجب ابطال مفعول العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان: "بالنظر إلى القدرات والتكتيكات الاقتصادية، يجب تحييد العقوبات، ويجب ألا ننتظر الى نتائج محادثات فيينا".

وقال: إن وزارة الخارجية في الحكومة الثالثة عشرة لديها أجندتان محددتان لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، وهي التركيز على البرنامج الاقتصادية المستدامة وتنمية وتطوير اقتصاد البلاد.

وأضاف امير عبداللهيان: "في الوقت نفسه، تنتهج حكومة الجمهورية الإسلامية خطة لتثبيت وتحييد العقوبات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد ومفاوضات جادة لرفع العقوبات".

وفي اشارة الى تسمية العام الجديد الايراني من قبل قائد الثورة الاسلامية الايرانية قال امير عبداللهيان تم تعيين مساعد في مجال التكنولوجيا والشركات المعرفية لوزارة الخارجية واستخدام القدرات الكبيرة التي خلقها الشباب في هذا المجال في الاسواق العالمية.

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