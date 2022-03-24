أمير عبداللهیان يلتقي رئيس البرلمان اللبناني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته لبيروت برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم الخميس.

وناقش أمير عبداللهيان مع رئيس البرلمان اللبناني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وجدير بالذكر انه وصل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان صباح اليوم الخميس الى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد رفيع المستوى، حيث كان في استقباله في مطار بيروت ممثلون عن الامين العام لحزب الله ورئيس مجلس النواب والخارجية اللبنانية.

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