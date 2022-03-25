 صافرات الإنذار تدوي في مطار بغداد

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه حسب ما صرحت "السومرية نيوز" فأن صافرات الانذار انطلقت داخل مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الامريكية داخل مطار بغداد الدولي".

وأضاف، أن "سبب إطلاق الصافرات جاء لغرض الفحص التجريبي".

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