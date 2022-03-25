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٢٥‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٧:٢٩ م

 صافرات الإنذار تدوي في مطار بغداد

 صافرات الإنذار تدوي في مطار بغداد

أطلقت اليوم الجمعة صافرات الإنذار داخل مركز أمريكي في مطار بغداد الدولي.

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه حسب ما صرحت "السومرية نيوز" فأن صافرات الانذار انطلقت داخل مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الامريكية داخل مطار بغداد الدولي".

وأضاف، أن "سبب إطلاق الصافرات جاء لغرض الفحص التجريبي".

/انتهى/ش

رمز الخبر 1922746
https://ar.mehrnews.com/news/1922746/

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