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١٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٠:١٩

اطلاق صافرات الإنذار في محيط تل أبيب

اطلاق صافرات الإنذار في محيط تل أبيب

دوت صافرات الإنذار، مساء اليوم، الخميس، في مدينة تل أبيب والمناطق المحيطة، وسط تقارير عن سماع دوي انفجارات.

وسمعت دوي الانفجارات في تل أبيب وغفعتاييم وحولون وهود هشارون، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وفقًا للمعلومات الأولية التي أوردتها القناة، فإنه تم إطلاق قذيفتين من قطاع غزة، وأن منظومة "القبة الحديدية"، اعترضت واحدة على الأقل.

رمز الخبر 1893114

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