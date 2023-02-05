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٠٥‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ١٠:٢٠ م

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

أعلنت وسائل اعلام صهيونية، ان صفارات الانذار تدوي في مدينة سديروت وفي مستوطنات غلاف غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هذه المصادر، صرّحت مساء اليوم الاحد، بأن مستوطناً أصيب بجروح خلال هروبه الى الملاجئ، بعد أن دوت صفارات الانذار في عدد من المستوطنات المحيطة بالقطاع.

و أشارت الى ان صاروخاً سقط في مستوطنة سديروت، حيث اصيب مستوطن اثناء هروبه الى الملاجئ، إلا أن مصادر عبرية أخرى اشارت الى أن التقديرات تشير الى أن هذا ليس صاروخاً انطلق من قطاع غزة، باتجاه مستوطنات الغلاف.

و من جهته نقل مراسل صحيفة يديعوت احرونوت العبرية عن مستعمرين سديروت قولهم أنهم سمعوا رشقات نارية من سلاح ثقيل داخل القطاع.

انتهى/

رمز الخبر 1930395

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