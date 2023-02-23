صفارات الإنذار تدوي بمستوطنات الغلاف عقب إطلاق صواريخ من غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن موقع "حدشوت حموت العبري" صرّح بأن وابلًا كثيفًا من الصواريخ أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، وسمع دوي عدة اعتراضات في المنطقة".

وأكد الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عسقلان وسديروت وغلاف غزة.

وحسب قناة كان العبرية، فقد اعترضت القبة الحديدية 5 صواريخ، مشيرة إلى أن صاروخًا آخر سقط في منطقة مفتوحة بغلاف غزة.

ولاحقًا قال جيش الاحتلال: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات، تم رصد إطلاق 6 صواريخ من قطاع غزة، القبة اعترضت 5 وسقط واحد في منطقة مفتوحة".

وأشارت القناة 13 العبرية إلى أن بلدية عسقلان فتحت الملاجئ العامة في أعقاب إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

ووفق ما أورده موقع يديعوت عن مصدر عسكري "إسرائيلي" فإنه سيكون هناك رد على إطلاق الصواريخ".

ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على نابلس الى 11 اثر استشهاد مسن متأثراً بإصابته بالاختناق

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الأربعاء ، استشهاد مسن متأثراً بإصابته بالاختناق خلال العدوان الصهيوني على مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وأوضحت الوزارة، أن المسن عنان شوكت عناب ( 66 عاماً )، استشهد متأثراً بإصابته جراء الاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال عدوان الاحتلال على نابلس.

وباستشهاد المسن عناب، يرتفع عدد شهداء مجزرة نابلس إلى 11، فيما يرفع عدد شهداء الضفة المحتلة منذ بداية العام جراء العدوان الصهيوني المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني إلى 62 شهيداً.

وفي وقت سابق من يوم الاربعاء قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 10 مواطنين فلسطينيين استشهدوا، وأصيب 97 مواطناً برصاص قوات الاحتلال خلال العدوان على مدينة نابلس، بينها 6 إصابات بحالة حرجة، ويتلقون العلاج في مستشفى رفيديا الحكومي ومستشفى نابلس التخصصي ومستشفى النجاح، ومستشفى الاتحاد النسائي، والمستشفى العربي التخصصي.

وبين الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت ميدانياً مع 250 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.

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