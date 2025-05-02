بعد إطلاق صاروخ من اليمن.. صفارات الإنذار تدوي في شمال فلسطين المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الإعلام العبري إنّ صافرات الإنذار دوّت في مناطق حيفا، الناصرة، العفولة، ووادي عارة، عقب رصد صاروخ أُطلق من اليمن.

كما اعلن الإسعاف الصهيوني إصابة رجل أثناء هروبه إلى الملاجئ بعد سماع دوي صافرات الإنذار شمال فلسطين المحتلة

واشارت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في مطار "بن غوريون" بالتزامن مع إطلاق صاروخ من اليمن

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ أنظمة الدفاع الجوي عملت على اعتراض الصاروخ فوق “موديعين عيليت” قرب القدس، مضيفاً أنّ “النتائج قيد الفحص”.

ويواصل اليمن جبهة إسناد غزّة ومقاومتها والشعب الفلسطيني، إذ تنفّذ القوات المسلّحة اليمنية عمليات مستهدفةً عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ أن استأنفت القوات اليمنية عملياتها في البحر، ضد الولايات المتحدة وضد كيان الاحتلال، في إثر تجدّد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، كثّفت واشنطن عدوانها على اليمن، فيما يؤكّد اليمن استمراره في تنفيذ العمليات، على الرغم من آلة الحرب الأميركية، حتى وقف العدوان على غزة.

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