الإطار نجح في استمرار عملية سياسية وطنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عبد الجليل لوكالة / المعلومة / إن “قوى الإطار التنسيقي نجحت مع تحالف الكتل الأخرى المنضوية معه بتوقيف انتخاب رئيس الجمهورية باعتباره ثلثا ضامنا حقيقيا وليس وهميا كما كان تصوره بعض الكتل السياسية”.

وأضاف، أن “محاولات التحالف الثلاثي قد فشلت بعد عدم تحقيقها النصاب الكامل لانتخاب رئيس الجمهورية رغم المحاولات والإغراءات التي قدمها للنواب المستقلين”.

وأوضح النائب عن دولة القانون أن “التنسيقي نجح في استمرار عملية سياسية وطنية من خلال مقاطعته لجلسة البرلمان والمضيء بتشكيل حكومة تمثل الشعب وتخدم تطلعاته متطلباته”.

وكان مجلس النواب قد قرر، في وقت سابق من اليوم، في تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى يوم الاثنين المقبل.

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