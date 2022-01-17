العمید قاآني يجتمع مع قادة الإطار التنسيقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن " العمید قاآني يعقد اجتماعا مع قادة الاطار التنسيقي في العاصمة العراقية بغداد بهدف توحيد مواقف البيت الشيعي وبحث تشكيل تحالف يضم كل الاطراف السياسية الشيعية، وكذلك ملف تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف أنه من المؤمل ان يعقد قاآني اجتماعا مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال الساعات المقبلة.

وكان العمید قاآني قد وصل مساء الأحد إلى العراق في زيارة استهلها من النجف خلال جولة أجراها في مرقد الإمام علي، قبل أن يتوجه إلى مقبرة وادي السلام وزار مرقد الشهید محمد صادق الصدر، والشهید أبو مهدي المهندس.

ويسعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي التي تسعى جاهدة لإقناع الصدر بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الدورات السابقة.

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