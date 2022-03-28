ردنا سيكون كبيرا على أبسط شرور الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف اللواء سلامي في كلمة له الاحد في مدينة آبادان (بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران) ان العزة والكرامة والرفعة والاستقلال الحالي لايران الاسلامية نابعة من بسالة الشهداء العظام.

وتابع اللواء سلامي: ان خوف الأعداء من ايران هو خوف أبدي وهذا ببركة تضحية المجاهدين الذين هيأوا لنا طريق الاستقلال ورفعوا لواء الاسلام.

واكد القائد العام للحرس الثوري ان دعائم قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية هي قوية وراسخة اليوم وان هذه العزة والرفعة هي بفضل الملاحم التي سطرها الشهداء./انتهى/