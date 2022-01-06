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٠٦‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١١:٤٩ ص

اللواء سلامي:

لن نسمح للعدو بالتغوّل في البلاد الإسلامية/ ماضون على نهج الشهيد سليماني

لن نسمح للعدو بالتغوّل في البلاد الإسلامية/ ماضون على نهج الشهيد سليماني

أكد  القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء "حسين سلامي" خلال تواجده بالقرب من مرقد الشهيد سليماني، في مدينة كرمان، إن أبناء الحاج قاسم لن يسمحوا بتسلل  العدو وأذنابه إلى الدول الإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء سلامي صرح لجمعٍ من الصحفيين، صباح اليوم الخميس، عند تواجده إلى جانب مرقد الشهيد "قاسم سليماني" قائلاً: "لن نسمح بتسلل العدو وأدواته إلى الدول الإسلامية"، مضيفاً "إن هِبة الشهيد سليماني للعالم الإسلامي كانت العزّة، وسوف نواصل هذا الطريق"

وأضاف اللواء سلامي: "أعتقد أن الشعب قام بواجبه بشكل جميل تجاه دماء الشهداء، وخاصة تجاه قافلة الشهداء".

وأكد القائد العام للحرس الثوري على السير على خطى الشهيد سليماني قائلاً: "سنواصل السير على هذا الدرب ولن نألوا جهداً في الدفاع عن عزّتنا واستقلالنا".

/انتهى/

رمز الخبر 1920945
https://ar.mehrnews.com/news/1920945/

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