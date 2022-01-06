لن نسمح للعدو بالتغوّل في البلاد الإسلامية/ ماضون على نهج الشهيد سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء سلامي صرح لجمعٍ من الصحفيين، صباح اليوم الخميس، عند تواجده إلى جانب مرقد الشهيد "قاسم سليماني" قائلاً: "لن نسمح بتسلل العدو وأدواته إلى الدول الإسلامية"، مضيفاً "إن هِبة الشهيد سليماني للعالم الإسلامي كانت العزّة، وسوف نواصل هذا الطريق"

وأضاف اللواء سلامي: "أعتقد أن الشعب قام بواجبه بشكل جميل تجاه دماء الشهداء، وخاصة تجاه قافلة الشهداء".

وأكد القائد العام للحرس الثوري على السير على خطى الشهيد سليماني قائلاً: "سنواصل السير على هذا الدرب ولن نألوا جهداً في الدفاع عن عزّتنا واستقلالنا".

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