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٠٢‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٩:٣٥ ص

فجر الأحد... اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة قباطية

فجر الأحد... اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة قباطية

اندلعت، فجر الأحد، اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بين بلدة قباطية ومسلية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، باندلاع اشتباكات مسلحة اندلعت عقب اقتحام الجيش لهذه البلدة، حيث أطلق المقاومون النار وعبوات محلية الصنع اتجاه القوات.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن عددًا من الجيبات عسكرية اقتحمت البلدة بشكل مفاجئ، بعد انطلقت من احدى الحواجز المحاذية للمدينة.

وأعلنت سرايا القدس- مجموعات قباطية، في بلاغ عسكري، عن تصدي مقاوميها لاقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية.

وأكدت السرايا، أن المقاومين أمطروا جنود الاحتلال بزخات من الرصاص في شارع المناشير بحارة كميل.

وشدّدت على أنها لن تسمح للاحتلال باستباحة البلدة دون رادع.

وفي سياق متصل، استهدف مقاومون بالرصاص حاجز "بيت فوريك" في نابلس بوابل من الرصاص.

ويُشار إلى ان مدينة جنين ومخيمها تشهدان عمليات اقتحامات متكررة من قوات جيش الاحتلال، فيما يتصدى المقاومون لها، وسط اندلاع اشتباكات.

/انتهى/

رمز الخبر 1931905

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