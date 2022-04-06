إزاحة الستار عن 9 إنجازات نووية جديدة في اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي لدينا 25 إنجازا، وسيتم الكشف عن 9 منها في العام الجديد، ثلاثة منها في مجال الأدوية الإشعاعية التي تستخدم في مجال الطب .

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية: "هناك إنجازان آخران في مجال البلازما، ربما تكون للمرة الأولى التي تستخدم فيها البلاد تكنولوجية معلومات البلازما الباردة في هذا الاتجاه، أحدهما في" علاج البلازما للسرطان. وبسبب العدد الكبير من مرضى السرطان تعتبر هذه الطريقة غير ضارة وفعالة سيتم استخدامها في فترة زمنية مع وصفة طبية من الأطباء المعنيين.

وأشار إسلامي: "هذه التكنولوجيا ستكون في خدمة الناس وقد مررنا مرحلة الاختبار ومن الآن فصاعدا ستدخل التجارب السريرية".

ونوّه اسلامي: في مجال إزالة السموم والتطهير، ستستخدم تقنية البلازما في المنتجات الزراعية، وبسبب انتاج أجهزتها بمشاركة الشركات القائمة على المعرفة، ستكون متاحة على نطاق واسع ". وتساعد هذه التقنية في إزالة السموم والحفاظ عليها، وهو أيضًا إنجاز.

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية: "هناك أربعة إنجازات أخرى في مجال الصناعة، بما في ذلك الليزر للأجزاء المعقدة والصغيرة". ومن الانجازات الاخرى في مجال انظمة التحكم والتصوير التي ستستخدم في مجال الطاقة النووية والمجال الصناعي والتي سيكشف عنها رئيس المنظمة في 9 ابريل المقبل.

وقال إسلامي: "إنه لدينا برنامجين أساسيين في مجال الطاقة النووية والاخرى في تطوير تطبيقات الشعاع، والتي سيتم الكشف عنها ايضا".

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