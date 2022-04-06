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٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٢:٣٩ م

اليوم الاربعاء؛

افغانستان ... انفجار داخل مسجد في كابل

افغانستان ... انفجار داخل مسجد في كابل

أكدت الشرطة الأفغانية وقوع انفجار اليوم الأربعاء في أحد مساجد العاصمة كابل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت قناة "طلوع نيوز" عن إدارة شرطة كابل تأكيدها أن الانفجار دوى في مسجد بل خشتي في العاصمة، نتيجة لإلقاء قنبلة يدوية أثناء الصلاة.

ووفقا لبيانات الشرطة، أصيب ستة أشخاص على الأقل جراء الحادث.

/انتهى/

رمز الخبر 1922902
https://ar.mehrnews.com/news/1922902/

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