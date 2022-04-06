افغانستان ... انفجار داخل مسجد في كابل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت قناة "طلوع نيوز" عن إدارة شرطة كابل تأكيدها أن الانفجار دوى في مسجد بل خشتي في العاصمة، نتيجة لإلقاء قنبلة يدوية أثناء الصلاة.

ووفقا لبيانات الشرطة، أصيب ستة أشخاص على الأقل جراء الحادث.

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