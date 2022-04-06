ايران تعتبر حماية البيئة اولوية رئيسية في مجال التنمية الصناعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، قال في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر اليوم الأربعاء، ان الحكومة تعتبر حماية البيئة اولوية رئيسية في مجال التنمية الصناعية والتعدينية للبلاد.

جاء ذلك في تغريدة نشرها متحدث الحكومة على حسابه بموقع تويتر اليوم.

في سياق متصل، نوه مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة حماية البيئة الايرانية "علي سلاجقة"، في تصريح سابق له، الى دور التطوير المعرفي الذي يسهم في تأصيل العلم والمعرفة والابداع لدى المنظومة الاقتصادية وبالتالي يقلّل من حجم الاضرار البيئية داخل البلاد.

وصرح "سلاجقة"، ان منظمة البيئة الايرانية اطلقت شعارا جديدا على نشاطاتها يتناغم مع شعار "الانتاج المعرفي المولد لفرص العمل"، والذي حدده سماحة قائد الثورة الاسلامية للعام الجديد (1401 الهجري الشمسي)، وهو : البيئة الذكية والحديثة القائمة على ارادة الشعب.

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