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٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٣، ٦:١١ م

منظمة حماية البيئة: المشاورات مستمرة مع أفغانستان بشأن حصة ايران من مياه نهر هيرمند

منظمة حماية البيئة: المشاورات مستمرة مع أفغانستان بشأن حصة ايران من مياه نهر هيرمند

اعلن رئيس منظمة حماية البيئة في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي سلاجقة بان المشاورات جارية مع الجانب الافغاني حول حصة البلاد من مياه نهر هيرمند.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة حماية البيئة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، علي سلاجقة، في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء حول الشؤون البيئية: تم اتخاذ إجراء جيد في الحكومة الثورية. على سبيل المثال ، تم تخصيص 18000 مليار تومان اعتمادات للمؤسسات المتعلقة بالبيئة ، وهي خطوة إلى الأمام ونأمل أن يستمر هذا الاتجاه.

وردا على سؤال حول حصة ايران من مياه نهر هيرمند قال: المشاورات جارية والطرف الآخر أبدى مرونة حتى تتم هذه العملية من خلال الدبلوماسية.

واضاف رئيس منظمة حماية البيئة: عملية تفقد نهر هيرمند لم تتم بعد (من قبل الخبراء الايرانيين المعنيين). بالطبع ، أعلن خبراؤنا عن وجود مياه كافية في مستجمعات المياه وان الأمطار هطلت بشكل كافٍ، لذلك يجب على الطرف الآخر تلبية مطالب الجمهورية الإسلامية.

وقال سلاجقة: إن عملية التشاور تسير في اتجاهات مختلفة، ومن المؤمل أن تتحقق النتيجة المرجوة في هذا المجال في أسرع وقت ممكن.

/انتهى/

رمز الخبر 1933862

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