القدس المحتلة تشهد توترا شديدا وسط تواجد كثيف لجنود الاحتلال

وأفادت وكالة ممهر للأنباء، ان فلسطين المحتلة تشهد توترا على الصعيد الميداني منذ عملية بئر السبع حيث قامت سلطات الاحتلال بنشر اكثر من 3000 جندي في محيط المسجد الاقصى المبارك وبتشديد الاجراءات على ابواب البلدة القديمة والمسجد الاقصى، موضحا بان هناك تخبط لدى حكومة الاحتلال في اتخاذ القرار ووضع الخطط الامنية.

وتابع مراسل قناة العالم بان القدس المحتلة تعيش حالة من الترقب في ظل تزايد العمليات ضد المستوطنين وجنود الاحتلال التي تنفذها المقاومة الفلسطينية التي كان اخرها في تل ابيب والتي ادت الى وقع عددا من القتلى والجرحى من المستوطنين في المكان.

وأضاف بان الاعتداءات التي يقوم بها جنود لاحتلال بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة تتطلب توحد الشارع الفلسطيني لان حالة الانقسام تؤثر على النتائج الملموسة للعمليات التي يقوم بها الشباب الفلسطيني الثائر..

وأشار بان جموع غفيرة من الفلسطينيين شيعوا جثمان الشهيد القائد الميداني في سرايا القدس - كتيبة جنين، أحمد السعدي الذي ارتقى خلال تصديه لقوات الاحتلال في جنين صباح السبت، موضحا بان كافة فصائل والقوى الوطنية والإسلامية شاركت في التشييع، والتي كانت قد نعت الشهيد السعدي، مؤكدةً أن دماءه لن تذهب هدراً.

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