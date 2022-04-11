أمير عبداللهيان يؤكد على انه أجرينا محادثات ثنائية مع تركيا والعراق وأفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة على هامش حضوره في مجلس الشورى الإسلامي: "لقد شكلنا لجنة في وزارة الخارجية عقدت اجتماعين أو ثلاثة اجتماعات لمتابعة هذه القضية ".

وأضاف وزير الخارجية: "تم تشكيل لجنة بين وزارتي الخارجية والداخلية والطاقة لتختص بالمسائل المتعلقة بالأنهار والسدود الحدودية في بعض دول الجوار".

وأشار: من ناحية أخرى في وقت سابق، أجريت محادثات ثنائية مع وزير الخارجية التركي حول السدود التي بنيت على نهر أراس والتي يمكن أن يكون لها تأثير وكذلك ايضا اجريت محادثات مع الجانب العراقي حول هذه القضية.

وذكر رئيس السلك الدبلوماسي لبلادنا: "خلال هذه الفترة، تحدثنا مع الهيئة الحاكمة المؤقتة الحالية لأفغانستان". كما وصل وفد من تركيا إلى إيران في نهاية العام الماضي وشكلنا لجنة مشتركة لمتابعة القضايا ذات الصلة، وفعلنا هذ الشيء نفسه بشأن أفغانستان وعلينا المتابعة للوصول إلى نتيجة.

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