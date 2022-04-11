ايران وقطر توقعان وثائق التعاون المشترك حول مونديال قطر 2022

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هذه الوثائق تشمل اتفاقية المبرمة بين الجانبين خلال زيارة الرئيس الايراني الى قطر (النسخة الفارسية) وثلاث وثائق تتعلق بتطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران ووثيقة واحدة حول التعاون في مجال النقل البحري ومحضر التعاون المشترك لدعم مونديال قطر2022.



ووصل وزير المواصلات والاتصالات القطري إلى جزيرة كيش أمس الأحد، برفقة السفیر القطري في طهران لاقامة اجتماعات تستمر يومين مع نظيره الإيراني.

وان جزيرة كيش تستضيف منذ امس الاحد مباحثات ثنائية بين وزير الطرق الايراني ووزير المواصلات القطري، للمضي بالاهداف المشتركة في مختلف المجالات.

وسيقوم قاسمي والسليطي كذلك بتفقد بعض نقاط الجذب السياحية والبنية التحتية في جزيرة كيش.

وستستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر القادم.

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