وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريح ادلى به صفري خلال اجتماع طارئ للجنة التنسيق الاقتصادي للعلاقات الخارجية حول موضوع اللجان الاقتصادية المشتركة بحضور المساعدين والمدراء العامين لسائر الوزارات والاجهزة المسؤولة في مجال انعقاد اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الاخرى.

واشار صفري الى وجهات النظر والتوصيات والمقترحات اللازمة للتعاون واكد بان وزارة الخارجية تدعم انشطة شركات البلاد في مجال الخدمات الفنية والهندسية في الخارج، وستستخدم في سياق زيادة صادرات البلاد والمساعدة بالحصول على العملة الصعبة وتحقيق التنمية الاقتصادية جميع ادواتها وامكانياتها وطاقاتها للمساعدة بحل مشاكل وتحديات هذه الشركات.

وطمأن مساعد الخارجية مدراء هذه الشركات بان البعثات الدبلوماسية للجمهورية الاسلامية الايرانية في خارج البلاد جاهزة اكثر مما مضى للتعاون والمساعدة في هذا المجال.

ودعا صفري في هذا الاطار هذه الشركات بان تكون لها في ضوء طاقاتها وامكانياتها العالية في هذا المجال رؤية جادة لتوسيع انشطتها في سائر مناطق العالم وان تخطط للدخول بفاعلية الى الاسواق المستهدفة.

يذكر انه بناء على تقرير لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية فقد حققت صادرات البلاد من الخدمات الفنية والهندسية في العام الماضي (العام الايراني انتهى في 20 اذار/مارس) عوائد تبلغ اكثر من 2 مليار دولار من خلال مشاركتها في تنفيذ اكثر من 30 مشروعا خارج البلاد./انتهى/