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١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١٢:٠٦ ص

إعلام الكيان الصهيوني:

إطلاق صاروخ واحد على الأقل نحو مستوطنات غلاف غزة

إطلاق صاروخ واحد على الأقل نحو مستوطنات غلاف غزة

صرح مراسل الميادين في غزة بدوي صفّارات الإنذار في المستوطنات المحيطة بالقطاع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صاروخ واحد على الأقل نحو مستوطنات غلاف غزة، مضيفةً أنّ التقدير أن جيش الاحتلال سيرد على إطلاق الصاروخ من قطاع غزة.

ووصف المراسل العسكري للقناة العبرية 13 ألموغ بوكير، إطلاق الصاروخ بأنّه "حدث استثنائي في المستوطنات المحاذية للقطاع، منذ بداية التصعيد الراهن".

الجدير بالذكر أنّ فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة أعلنت منذ أيام، "وقوفها خلف المرابطين في المسجد الأقصى"، محمّلةً الاحتلال "كامل المسؤولية عن تبعات هذه الاعتداءات" بحقهم، ومحذّرة من "مواجهة قريبة" مع الاحتلال في حال استمرّ بعدوانه.

وينتفض آلاف الفلسطينيين من مختلف الأراضي المحتلة، منذ فجر يوم الجمعة الماضي، ضد الاحتلال الذي يسعى لتأمين الحماية لجماعات المستوطنين في اعتدائهم على المسجد الأقصى.

/انتهى/

رمز الخبر 1923169
https://ar.mehrnews.com/news/1923169/

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