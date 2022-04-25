إقامة ندوة "المرأة النموذجية من المنظور القرآني" بطهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انعقدت ندوة "المرأة النموذجية من المنظور القرآني؛ دور المرأة في تكوين الحضارة الإسلامية" الفكرية في اطار سسلسلة الندوات القرآنية الدولية المتخصصة التي تقام في المعرض الدولي الـ29 للقرآن في مصلى "الامام الخميني(رض)" وسط العاصمة الايرانية طهران.



في بداية هذه الندوة، تحدثت الباحثة الايرانية في الدراسات القرآنية وأستاذة جامعة طهران "زينب برخورداري" عن فضل المرأة وقيمتها في الحضارة الإسلامية.



وأشارت "زينب برخورداري" الى الآية الـ189 من سورة "الأعراف" المباركة "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ" قائلة: "إن هذه الآية تشیر إلى خلق الرجل والمرأة من نفس واحدة، کما تظهر اعتبار الجانب الإنساني للرجل والمرأة على قدم المساواة من المنظور القرآني".



وأضافت أن دور المرأة في تكوين الحضارة الإسلامية الحديثة سوف يرتكز على الاعتراف بها، والحفاظ على كرامتها الإنسانية بحيث ستلعب المرأة دورها كعامل إنساني مستقل في بناء الحضارة الإسلامية.



وبعد ذلك، تحدث الأكاديمية اللبنانية والباحثة في الدراسات القرآنية "الدكتورة نزيهة صالح"، معبرة عن آرائها حول مكانة المرأة في الحضارة الإسلامية.

وأضافت الدكتورة نزيهة صالح أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الرجل والمرأة من نفس واحدة، مؤكدة أن مكانة الرجل والمرأة يتم تحديدها وفق شخصيتهما الدينية والإنسانية وليست على جنسهما.



وبدورها، ألقت الباحثة الايرانية في الدراسات القرآنية "نرجس حشمتي" كلمة في هذه الندوة الفكرية حول دور المرأة في تكوين الحضارة الإسلامية الأولى في عصر صدر الإسلام، مضيفة أنه وفق التعاليم الاسلامية، فإن الرجل والمرأة متساوان من حيث الكرامة الإنسانية، ولكن بسبب إختلافاتهما الجسدية، فإن لهما واجبات وحقوقاً مختلفةً، ولا ينبغي أن يُفهم هذا على أنه يعني تدني المكانة الإنسانیة للمرأة.



هذا ويذكر أن المعرض الدولي التاسع والعشرين للقرآن الكريم في ايران انطلقت فعالياته السبت 16 أبريل 2022 للميلاد تحت شعار "القرآن، كتاب الامل والسلام" في مصلى الامام الخميني(رض) وسط العاصمة الايرانية طهران وستستمر أعماله لمدة أسبوعين.



ويضمّ المعرض في دورته التاسعة والعشرين، 45 قسماً ويقام في مساحة 40 ألف متر مربع كما أن المعرض يستقبل زواره من الساعة الخامسة عصراً حتى الحادية عشرة والنصف ليلاً بتوقيت طهران.

المصدر: اکنا

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