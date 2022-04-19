محمد علي الحوثي يكشف عن مدرعة عسكرية يمنية الصنع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي في حسابه في "تويتر" فيديو يظهره بينما هو يقود المدرعة، مغرّداً بشكل مقتضب "شاهد المدرعات اليمنية".

وذكر موقع "26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية في صنعاء أنّ "المدرعة العسكرية الأمنية صناعة يمنية 100%".

وأظهر الفيديو الحوثي أثناء وصوله على متن المدرعة العسكرية الأمنية إلى ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء، خلال إحيائه مع أعضاء المجلس السياسي ومسؤولي حكومة صنعاء، أمس الإثنين، فعاليات الذكرى الرابعة لاستشهاد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، صالح الصَّمَاد ومرافقيه، في 19 نسيان/أبريل 2018، بقصف جوي للتحالف السعودي استهدف موكبه في محافظة الحُديدة الساحلية غرب اليمن.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية أزاحت الستار، في أيلول/سبتمبر 2020، عن إنتاجها لعربات أمنية مدرعة مضادة للرصاص بمواصفات عالية نوع "بأس 1".

وأكد وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي، خلال تدشين دخول عدد من العربات المدرعة الخدمة حينها، أنّ "العربات المدرعة تم تصنيعها بخبرات وأيادٍ يمنية بالكامل"، مؤكداً أنّ "وزارة الداخلية ماضية في تحقيق المزيد من الإنجازات في إطار البناء والتطوير".

وكان قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي أكد، في 25 آذار/مارس الماضي، أنّ "قطاع التصنيع الحربي مزدهر وواعد جداً"، مضيفاً أنّ اليمن "سيكون من الدول المنتجة للسلاح".

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