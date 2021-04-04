محمد علي الحوثي يحذر إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الحوثي في تغريدة: "إذا قبلت إيران بالتوقف عن التخصيب قبل تنفيذ الاتفاق فهي تكرر خطأ الاتفاق السابق الذي لم ينفذ مع وجود الضمانات، وسيتم ربط التفاوض بالبرنامج الصاروخي لاحقا".

وأضاف أن "أصل أي اتفاق هو التنفيذ العملي، وليس الحوار والتوقيع فقط كما تفعل الولايات وحلفاؤها باتفاقاتهم واتفاق ستوكهولم الذي رفضوا تنفيذه شاهد".

وصادقت إيران في ديسمبر الماضي على قانون "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات" الذي أقره البرلمان، وألزم السلطات بالبدء في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة تزيد عن 20 بالمئة، واستخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قوة تتجاوز بنود الاتفاق النووي.

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