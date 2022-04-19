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١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٥:٣١ م

نظرا للتطورات الاخيرة لاسواق الخام العالمية؛

نائب وزير النفط: ايران مستعدة لتوسيع نظام المقايضة النفطية

نائب وزير النفط: ايران مستعدة لتوسيع نظام المقايضة النفطية

صرح نائب وزيرالنفط الايراني المدير التنفيذي لشركة تكرير وتوزيع المنتجات البترولية في ايران "جليل سالاري"، انه نظرا للتطورات الاخيرة في اسواق الخام العالمية، فقد قررت حكومة الجمهوية الاسلامية على توسيع نظام الترانزيت والمقايضة النفطية؛ وقد اجريت المفاوضات في هذا الخصوص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفت "سالاري" ان البنى التحتية لنقل المنتجات النفطية الايرانية عبر شبكة الانابيب او النقل السككي او البري الى الاسواق المستهدفة، اصبحت جاهزة في البلاد.

وردا على سؤال حول محاور نشاطات الشركة الوطنية لتوزيع وتكرير المشتقات البترولية، اشار نائب وزير النفط الايراني الى عقد الشركة استثمارات في مشاريع لانشاء مصافي التكرير خارج البلاد.

وصرح ان نتائج الدراسات المتعلقة بانشاء مصفى بسعة 140 الف برميل في سوريا باتت جاهزة، وسيتم بعد توفر الظروف اللازمة، الانتقال الى مرحلة جديدة من هذا المشروع. سالاري نوه في السياق نفسه، بان الشركة تسلمت عروضا من دول افريقية للتعاون في مجال التكرير؛ مبينا ان المباحثات جارية بهذا الشأن.

واستطرد قائلا: "ان هذه البرامج تدلّ على قدرات الصناعة النفطية في ايران لاكتساب التقنيات الحديثة وتوطينها؛ كما بلغنا اليوم مرحلة نقل هذه التقنية المحلية الى الخارج"./انتهى/

رمز الخبر 1923189
https://ar.mehrnews.com/news/1923189/

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