مكتب السيد السيستاني يصدر بياناً بشأن تفجير مسجد في أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر المكتب في بيان انه"مرّة أخرى ارتكب تنظيم داعش الإرهابي جريمة مروعة واستهدف المصلّين الأبرياء في (مسجد سه دكان) في مزار شريف وسفك دماء العديد منهم، وإنّنا إذ نتقدم بالتعازي والمواساة لأسر شهداء هذه الجريمة، نسأل الله تعالى لهم الصبر والسلوان وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل".

واضاف، انه"نظراً للوضع الراهن في أفغانستان الحبيبة نؤكد على جميع الإخوة والأخوات المؤمنين بتوخّي الحذر أكثر ممّا مضى والتعاون مع المسؤولين عن الحفاظ على أمن اجتماعات الناس للحيلولة دون تكرار هذه المآسي الأليمة. نسأل الله العلي القدير دوام العزّة والرفعة للشعب الأفغاني الكريم.

/انتهى/