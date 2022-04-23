قائد الثورة يرسل رسالة تعزية لاهالي وعوائل شهداء الحادث الارهابي في افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب سفير الجمهورية الإسلامية في كابول والوفد المرافق اجتمعوا مع أسر شهداء الهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان، ونقل تعازي ومواساة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية الى عوائل الشهداء.

واستهدف الإرهابيون المركز التعليمي ومدرسة عبد الرحيم شهيد الثانوية في كابول يوم الثلاثاء الماضي، واستشهد وأصيب عدد من الطلاب الأفغان في الحوادث.

جدير بالذكر انه بعد هذا الحادث الإرهابي، أعلنت السفارة الإيرانية في أفغانستان عن استعدادها لمساعدة المصابين في هذه الحوادث ونقلهم إلى إيران.

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