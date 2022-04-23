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٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٦:٢٨ م

عبر نائب سفير إيران في كابول؛

قائد الثورة يرسل رسالة تعزية لاهالي وعوائل شهداء الحادث الارهابي في افغانستان

قائد الثورة يرسل رسالة تعزية لاهالي وعوائل شهداء الحادث الارهابي في افغانستان

التقى نائب سفير الجمهورية الإسلامية في كابول، والوفد المرافق لأسر شهداء الحادث الإرهابي الأخير في أفغانستان، ونقل تعازي ومواساة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية الى عوائل الشهداء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب سفير الجمهورية الإسلامية في كابول والوفد المرافق اجتمعوا مع أسر شهداء الهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان، ونقل تعازي ومواساة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية الى عوائل الشهداء.

واستهدف الإرهابيون المركز التعليمي ومدرسة عبد الرحيم شهيد الثانوية في كابول يوم الثلاثاء الماضي، واستشهد وأصيب عدد من الطلاب الأفغان في الحوادث.

جدير بالذكر انه بعد هذا الحادث الإرهابي، أعلنت السفارة الإيرانية في أفغانستان عن استعدادها لمساعدة المصابين في هذه الحوادث ونقلهم إلى إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1923277
https://ar.mehrnews.com/news/1923277/

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