أمير عبد اللهيان يؤكد على اتفاق جيد وقوي ودائم في المفاوضات/تسجل 22 حالة وفاة جديدة بكورونا

عبر نائب سفير إيران في كابول؛ قائد الثورة يرسل رسالة تعزية لاهالي وعوائل شهداء الحادث الارهابي في افغانستان

التقى نائب سفير الجمهورية الإسلامية في كابول، والوفد المرافق لأسر شهداء الحادث الإرهابي الأخير في أفغانستان، ونقل تعازي ومواساة قائد الثورة والجمهورية الإسلامية الى عوائل الشهداء.

خلال رسالة؛ الرئيس الإيراني يحذّر من انتشار التهديدات ضد الشعب الأفغاني و دول المنطقة

حذر الرئيس الإيراني في رسالة من انتشار التهديدات ضد الشعب الأفغاني ودول المنطقة، في اشارة الى التفجيرات الإرهابية الإجرامية في المدارس والمساجد في أنحاء مختلفة من أفغانستان.

خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي؛ أمير عبد اللهيان يؤكد على ان إيران تسعى إلى اتفاق جيد وقوي ودائم في المفاوضات

أكد وزير الخارجية الايراني خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي أنه لا يوجد شك في إرادة الجمهورية الإسلامية الايرانية للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم.

في محافظة سيستان وبلوشستان؛ استشهاد أحد مرافقي قائد حرس الثورة .. بعد محاولة اغتيال فاشلة لقائد لواء "سلمان الفارسي"

استشهد أحد مرافقي قائد اللواء 110 "سلمان الفارسي" التابع لحرس الثورة، العميد حسين الماسي، في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق إيران، إثر تعرّض موكبه لإطلاق نار من قبل مجموعة إرهابية.

في العاصمة العراقية بغداد؛ تصاعد الآمال في إعادة إحياء العلاقات الايرانية-السعودية في الجولة الخامسة من المحادثات

عُقدت الجولة الخامسة من المحادثات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية مؤخراً في العاصمة العراقية بغداد، وتشكّلت صورة أوضح لإعادة إحياء العلاقات بين البلدين.

وزير الداخلية الايراني: المدافعون عن المراقد المقدسة يمثلون الصلة بين شعبي إيران وأفغانستان

قال وزير الداخلية الايراني ان المدافعون عن المراقد المقدسة يظهرون الصلة بين شعبي إيران وأفغانستان لمسار وهدف مشترك، وأن الأعداء لن يتمكنوا من إحداث انقسامات بينهم وسيستمر طريقهم.

الصحة الايرانية: تسجل 22 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 6 ملايين لغاية اليوم

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية .

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