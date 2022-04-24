محادثات إيران والسعودية في بغداد انتهت بأجواء إيجابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في تصريح إن "الجولة الخامسة من المباحثات بين السعودية وإيران في بغداد انتهت بأجواء إيجابية".

وأشار، إلى ان "العاصمة بغداد ستحتضن جولة جديدة من المباحثات بعد انتهاء الخامسة بين الرياض وطهران".

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين أكد في وقت سابق، أنَّ الحكومة العراقيَّة ستعمل بكل جُهُدها وتستثمر جميع علاقاتها من أجل خلق فرصة مُناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض.

واحتضنت العاصمة بغداد خلال الأشهر الماضية أربع جولات من المباحثات بين السعودية وإيران.

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