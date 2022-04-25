تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران وإستونيا سيمهد الارضية للنهوض بالتعاون بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي خلال تسلمه اوراق اعتماد سفيرة استونيا غير المقيمة بطهران، آنلي كوك ان ايران وإستونيا لديهما قدرات مختلفة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وينبغي بذل الجهود لتفعيل هذه القدرات، لا سيما الممر بين الشمال والجنوب.

واشار رئيسي ان تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران وإستونيا سيمهد الارضية للنهوض بالتعاون والتعامل الدولي بين البلدين.

من جانبها اشارت سفير جمهورية استونيا، آنلي كوك، في هذا اللقاء الى حلول الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقالت: ان استونيا ترغب بتطوير علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الايرانية في مختلف المجالات.

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