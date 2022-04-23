القوات المسلّحة استطاعت تحويل المعركة من الدفاع إلى الهجوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رأى وزير الدفاع في حكومة صنعاء، محمد العاطفي، أن "القوات المسلّحة ارتقت أكثر في ظل العدوان، واستطاعت تحويل المعركة من الدفاع إلى الهجوم".

وخلال ورشة عمل لقيادات من وزارة الدفاع وهيئة الأركان، أشاد العاطفي بجهود منتسبي القوات المسلحة الكبيرة التي بُذلت في مواجهة العدوان.

من جهته، قال رئيس هيئة الأركان العامة في حكومة صنعاء، محمد الغماري، إن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر والدفاع الجوي والقوات البحرية تطورت بشكل لم يتوقعه الأعداء في ظروف عصيبة يمر بها اليمن جرّاء العدوان والحصار".

ونوّه بالتطور النوعي الذي حققته القوات المسلحة اليمنية.

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