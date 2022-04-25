ممثل منظمة الصحة العالمية: إيران مؤهلة للحصول على شهادة خلو من الملاريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ممثل منظمة الصحة العالمية في إيران، سید جعفر حسین، قال في رسالة بمناسبة الیوم العالمي للملاریا: "في مثل هذا الیوم يجب أن نتذكر أنه رغم امكانية الوقاية من هذا المرض وعلاجه، فقد تسبب الملاريا في عام 2020 في مقتل 627000 شخص وإصابة حوالي 241 مليون حالة جديدة".

وأضاف: "شهدنا في السنوات الأخيرة تقدماً هائلاً في القضاء على الملاريا وتمكنت الجمهورية الإسلامية من الحد من انتشاره بشكل فعال لأكثر من ثلاث سنوات وهي الآن مؤهلة للحصول على شهادة خلوها من الملاريا".

واردف: "يسعدنا أن ندعم الجمهورية الإسلامية في تحديث استراتيجياتها الوطنية لمنع انتشار فیروس الملاريا، وتوثيق البرنامج، وإصدار شهادات القضاء عليه".

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