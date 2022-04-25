فريق "باريج اسانس" الايراني يحقق فوزه الثاني على التوالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استطاع فريق "باريج اسانس" الايراني من الفوز بجداره في مباراة اليوم على فريق "جي دي بي آي" الاوزبكستاني بنتيجة 3-صفر (25/20، 25/15 و25/16) ، ليتصدر البطولة برصيد 6 نقاط.



وكان الفريق الايراني قد تغلب في مباراته الاولى على فريق "آلتاي VC" القرغيزي ايضا بنتيجة 3- صفر (25/14، 25/14 و25/7).



ويخوض "باريج اسانس" مباراته الثالثة يوم غد الثلاثاء امام "دايموند فود" التايلندي الذي فاز في مباراته الاولى على فريق "جي دي بي آي" الاوزبكستاني، فيما خسر اليوم امام كوانيش الكازاخستاني بنتيجة 3-1.

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