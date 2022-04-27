17 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الصحة الإيرانية أعلنت، اليوم الاربعاء، تسجيل 21 وفاة و1009 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها: بلغ عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 141 الفا و41 شخصا.

وأشارت الى تسجيل 1099 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و219 الفا و433 شخصا.

وأضافت أن 1043 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران 6 ملايين و 975 الفا و147 شخصا لغاية الآن.

وأعلنت وزارة الصحة أن بأن 50 مليونا و965 ألفا و869 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

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