تسجیل 13 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 6 ملايين لغاية اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي ليوم الاحد عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 141 الفا و96 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 655 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و222 الفا و308 شخصا.

وأضافت أن 1.001 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 986 الفا و516 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 51 مليونا و165 ألفا و998 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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