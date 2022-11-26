تسجيل 0 حالة وفاة و26 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة الايرانية، اشارت في بيانها الصادر اليوم السبت، الى تصفير الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في البلاد، ليبقى اجمالي الوفيات على 144 الفا و 633 حالة.

وأعلنت الصحة عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد المصابين بهذا المرض في ايران، 7 ملايين و 559 الفا و 526 شخصا.

كما نوّه البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و335 الفا و34 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في البلاد، لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد الفيروس، أعلنت الصحة الإيرانية تطعيم ما مجموعه 155مليونا و058 الفا و516 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان.

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