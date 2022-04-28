عبداللهيان: وحدة العالم الإسلامي ضرورية لمواجهة جرائم كيان الاحتلال والدفاع عن الاقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهان، هنأ الشيخ أحمد ناصر الصباح، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتحدث عن أهمية عقد اللجنة القنصلية المشتركة واجتماع مشترك لخفر السواحل في البلدين، معربا عن أمله بعقد اجتماع مشترك للجنة المشتركة العليا بين طهران والكويت.

وأشار عبداللهيان إلى عمليات تدنيس المسجد الأقصى والقدس الشريف من قبل عناصر الكيان الصهيوني. وتحدث عن اقامة يوم القدس العالمي، مؤكدا ضرورة وحدة العالم الإسلامي لمواجهة جرائم كيان الاحتلال والدفاع عن قدسية المسجد الاقصى.

كما شكر عبد اللهيان الكويت حكومة وشعبا على موقفهم من إدانة ممارسات الكيان الغاصب للقدس ودعمهم للشعب الفلسطيني، ورحب باستمرار وقف إطلاق النار في اليمن، معربا عن أمله في إنهاء الحصار الإنساني في أقرب وقت ممكن واستئناف الحوار اليمني - اليمني.

قال وزير الخارجية الكويتي ان القدس هي خط أحمر بالنسبة للعالم الإسلامي، وعلى الدول الإسلامية تعزيز الموقف المشترك ومواجهة جرائم كيان الاحتلال

ومن جانبه هنأ الشيخ أحمد ناصر الصباح قرب حلول عيد الفطر، وأشار إلى علاقات الجوار الودية والشعبية الطويلة الأمد بين طهران والكويت، وشدد على أهمية تطوير العلاقات في مختلف الأبعاد السياسية والاقتصادية والشعبية.

وأكد وزير الخارجية الكويتي على أن القدس هي خط أحمر بالنسبة للعالم الإسلامي، وأن على الدول الإسلامية تعزيز الموقف المشترك ومواجهة جرائم كيان الاحتلال.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الخارجية الكويتي عن الموقف البناء للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المساعدة على وقف إطلاق النار في اليمن ، معربا عن أمله في استمرار وقف إطلاق النار الدائم في هذا البلد.

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