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٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١٠:٤٥ ص

خلال اتصال هاتفي مع وكيل الخارجية الافغاني؛

أمير عبد اللهيان يعبر عن قلقه على أمن البعثات الإيرانية في افغانستان

أمير عبد اللهيان يعبر عن قلقه على أمن البعثات الإيرانية في افغانستان

في اتصال هاتفي مع وكيل الخارجية الافغاني، أعرب وزير خارجية بلادنا عن قلقه على أمن بعثات الجمهورية الإسلامية الايرانية في أفغانستان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في اتصال هاتفي مع وكيل الخارجية الافغاني امير خان متقي، اعرب امير عبداللهيان عن مواساته مع الشعب الافغاني ازاء التفجيرات الارهابية الاخيرة، وأبدى قلقه من التهديدات المحتملة لمقرات ومباني سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في كابل والقنصليات الايرانية العامة في هرات ومزار شريف وقندهار وجلال آباد، داعيا الى اتخاذ تدابير امنية كاملة لحمايتها.

من جانبه، قدم وزير الخارجية الافغاني بالوكالة التهنئة بقرب حلول عيد الفطر السعيد، وقدم تقييما عن التطورات الامنية في افغانستان، ووصف العلاقات بين البلدين بالمهمة ، مؤكدا ان اعداء كلا الشعبين الافغاني والايراني بصدد المساس بالعلاقات بين البلدين من خلال هذه الاجراءات.

وقال: ان القوات الامنية الافغانية ستوفر الامن التام لجميع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية الاسلامية الايرانية في افغانستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1923436
https://ar.mehrnews.com/news/1923436/

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