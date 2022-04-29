ايران بدعمها للقضية الفلسطينية قدمت رؤية شاملة للتحرير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الشيخ نعيم قاسم في كلمته في احتفالية إحياء يوم القدس العالمي الذي اقيمت اليوم في بيروت أن ايران بدعمها للمستضعفين وتحرير فلسطين والقدس قدمت رؤية شاملة للتحرير، مؤكدا: ان تتهم ايران بدعم المقاومة هو شرف لها.

وأضاف: البندقية التي تأتي من إيران وحدها التي تنفع المقاومة.

وأوضح الشيخ نعيم قاسم: "اسرائيل" خطر احتلالي عنصري اخلاقي على المنطقة والعالم، وهناك دول عربية سارعت الى التطبيع لحماية أنظمتها.

وقال: القدس هي المحور عندما اعلن الامام الخميني(ره) يوما عالميا للقدس. يوم القدس هو يوم تحديد الرؤية وحسم الخيار، ومن عمل لتحرير فلسطين كان جديرا بتحرير بلده.

وتابع: ان تكون مع يوم القدس يعني ان تكون مع العدل ضد الظلم.

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