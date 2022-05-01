توقف الرحلات الجوية في مطاري بغداد والنجف الأشرف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اعلام مطار بغداد قال في بياناً له: "تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن توقف الحركة الجوية لهذا اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية أقل من 500 م ، وستعود حركة الطائرات القادمة والمغادرة إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية ".

وأعلنت إدارة مطار النجف الدولي، اليوم الأحد، إيقاف الرحلات الجوية بسبب العواصف الترابية التي اشتدت قوتها.

وسجلت مستشفيات العاصمة بغداد، اليوم الاحد، العشرات من حالات الاختناق إثر العاصفة الترابية، وقال مصدر محلي إن "مستشفيات العاصمة سجلت العشرات من حالات الاختناق فيما استنفرت وزارة الصحة كوادرها"، وأضاف أن "مستشفيات الرصافة سجلت اكثر من 70 حالة".

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