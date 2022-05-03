مسلمون ببريطانيا يؤدون صلاة العيد لأول مرة في ملعب كرة قدم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سمح نادي بلاكبيرن روفرز للمصلين المسلمين بأداء صلاة عيد الفطر على أرض ملعبه، وذلك في أول بادرة من نادٍ إنجليزي.

ووشارك المئات من النساء والرجال في أداء الصلاة داخل ملعب إيوود بارك، حاملين سجادات الصلاة للاحتفال بالعيد.

ونشر بلاكبيرن روفرز الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مقطع فيديو لمشهد اصطفاف المصلين في الملعب.

وعلق النادي في حسابه عبر تويتر، قائلاً: "أصبح الروفرز هذا الصباح أول نادٍ لكرة القدم في البلاد يقيم صلاة العيد على أرض الملعب.. بمناسبة نهاية شهر رمضان".

من جانبه، قال الشيخ وسيم كيمبسون إنها فرصة عظيمة للمجتمع الإسلامي ليعمل مع مختلف المنظمات والمجتمع المحيط.

وأعرب عن شكره للنادي للسماح بصلاة العيد في الملعب، قائلاً إنه مثال جيد لكل الأندية لإظهار التعددية والتفاعل مع المجتمع المحلي.

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